V Nemčiji po stavki na letališčih še posamezne odpovedi in zamude.

Frankfurt/München, 18. februarja - Po stavki javnih uslužbencev na sedmih nemških letališčih, zaradi katere je bilo v petek in danes ponoči odpovedanih okoli 2300 letov, je danes promet znova stekel, potniki pa morajo računati še na posamične odpovedi in zamude, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Predvideni so tudi vsi današnji leti med Ljubljano ter Münchnom in Frankfurtom.