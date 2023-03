V Slovenj Gradcu bi z novimi turističnimi produkti radi še zadržali obiskovalce

Slovenj Gradec, 25. marca - Slovenj Gradec z okolico je v zadnjih letih pridobil in še pridobiva različno turistično in rekreacijsko infrastrukturo. Med drugim si z odprtjem kolesarske poti skozi Hudo luknjo predvidoma septembra letos obeta še večji obisk kolesarjev. In da bi obiskovalce v mestnem jedru zadržali dlje, snujejo dodatne turistične produkte.