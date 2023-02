Lanski turistični obisk na Koroškem in v Slovenj Gradcu rekorden

Slovenj Gradec, 9. februarja - Turistični obisk Koroške in tudi same Mestne občine Slovenj Gradec je bil lani rekorden. Na Koroškem so se nočitve v primerjavi z letom 2019 povečale za dobro petino, prihodi pa za okoli 26 odstotkov. Direktorica zavoda Spotur Marija Lah je ob tem za STA kot pozitivno izpostavila tudi povečanje števila turističnih nastanitev v slovenjgraški občini.