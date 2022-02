Minister Vrtovec: Kolesarska pot skozi Hudo luknjo bo ena najlepših v Sloveniji

Mislinja/Velenje, 18. februarja - Na trasi nekdanje železniške proge med Velenjem in Koroško skozi Hudo luknjo se je začela gradnja dobrih devet kilometrov dolge kolesarske poti, vredna 15,7 milijona evrov, ki bo po načrtih do konca 2023 povezala Šaleško in Koroško. Na slovesnosti ob začetku del je minister Jernej Vrtovec dejal, da bo to ena najlepših kolesarskih poti pri nas.