DS za črtanje spremenjenih pogojev za imenovanje direktorja agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost

Ljubljana, 15. marca - Državni svet (DS) je na današnji seji podprl dopolnjen predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Ob tem so pozvali k izglasovanju dopolnila, po katerem se iz predloga novele črta člen, ki se nanaša na spremenjen pogoj za imenovanje direktorja nove agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS).