Kritike zaradi postopka sprejemanja novele zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti

Ljubljana, 1. februarja - Predstavniki rektorske konference, sindikatov in Koordinacije samostojnih neprofitnih raziskovalnih in infrastrukturnih zavodov so nezadovoljni z načinom sprejemanja novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti v letu 2023. Pomembni deležniki namreč niso bili vključeni v postopek priprave predloga sprememb, so opozorili.