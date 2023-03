Na odboru zelena luč noveli zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 7. marca - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino je na nujni seji na zahtevo poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica opravil drugo obravnavo novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Na seji so se opredeljevali do koalicijskih dopolnil, ki so upoštevala predloge zakonodajno-pravne službe DZ, in jih v celoti sprejeli.