V javni razpravi dopolnjen predlog zakona za odpravo kazni za kršitve neustavnih covidnih odlokov

Ljubljana, 22. marca - Ministrstvo za pravosodje je dalo v javno razpravo dopolnjen predlog novega zakona za odpravo kazni za kršitve neustavnih covidnih odlokov. Kot so pojasnili za STA, so dobili pripombe sedmih ministrstev in v sklopu strokovnega usklajevanja pripombe devetih organov. Dopolnjen predlog zakona bo v javni razpravi do ponedeljka.