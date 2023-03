Na Hrvaškem na 20 let zapora obsodili nekdanjega šefa jugoslovanske protiobveščevalne službe

Osijek, 21. marca - Na sodišču v Osijeku so na 20 let zapora v odsotnosti obsodili nekdanjega šefa jugoslovanske vojaške protiobveščevalne službe (Kos) Aleksandra Vasiljevića. Sodili so mu za vojne zločine nad hrvaškimi civilisti in vojnimi ujetniki v taboriščih na območju Srbije in Hrvaške, sojenje je trajalo od leta 2018, sodba pa še ni pravnomočna.