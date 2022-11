Sarajevska županja dopolnila kazensko prijavo v primeru "lova" nad civilisti v Sarajevu

Sarajevo, 23. novembra - Sarajevska županja Benjamina Karić je dopolnila svojo kazensko prijavo v povezavi z navedbami iz filma Sarajevo safari, da so tujci plačevali, da so med vojno v Sarajevu streljali nedolžne civiliste. Ob tem je županja izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi na podlagi novih dokazov izvedli zakonsko predvidene ukrepe in preiskovalna dejanja.