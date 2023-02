Nekdanji poveljnik OVK se je pred sodiščem za vojne zločine izrekel za nedolžnega

Haag, 21. februarja - Nekdanji poveljnik Osvobodilne vojske Kosova (OVK) Pjeter Shala se je danes pred posebnim sodiščem za vojne zločine na Kosovu v Haagu izrekel za nedolžnega in obtožbe proti sebi označil za izmišljene. 59-letnik je obtožen zlorab ter mučenja pripornikov in umora enega od njih med vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999.