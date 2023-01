V Haagu začetek prizivnega postopka proti nekdanjima srbskima obveščevalcema

Haag, 24. januarja - Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča (MICT) je danes začel prizivni postopek v primeru nekdanjih vodilnih mož srbske varnostne službe Franka Simatovića in Jovice Stanišića, ki sta bila poleti 2021 obsojena na po 12 let zapora zaradi sodelovanja pri vojnih zločinih med vojno v Bosni in Hercegovini.