V Kopru začeli obnovo servitskega samostana

Koper, 17. avgusta - Univerza na Primorskem je danes z deli za obnovo ostrešja začela obnovo nekdanjega servitskega samostana v Kopru. Objekt, ki je bil v preteklosti tudi porodnišnica in je zadnja leta propadal, bodo obnavljali fazno. Za nekdanji samostan želijo, da bi postal primer sobivanja univerze in mesta, vanj pa bodo umestili čitalnice in raziskovalne centre.