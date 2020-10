V pripravo sanacije servitskega samostana v Kopru tudi s pomočjo 3D tehnologije

Koper, 31. oktobra - Raziskovalci centra odličnosti InnoRenew in Univerze na Primorskem (UP) so se z najsodobnejšo tehnologijo lotili priprave dokumentacije obstoječega stanja zaščitene stavbe servitskega samostana v Kopru, ki bo podlaga za pripravo sanacijskega načrta. Med drugim izvajajo dokumentacijske aktivnosti tudi s pomočjo 3D-skenerja, so zapisali na UP.