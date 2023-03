Obnova servitskega samostana v Kopru kljub zapletom še v skladu s časovnico

Koper, 27. marca - Univerza na Primorskem obnavlja poslopje servitskega samostana v starem jedru Kopra, v katerem bodo po načrtih med drugim raziskovalni centri, muzej, laboratorij za virtualno resničnost in čitalnica. Kljub težavam s komunalnimi priključki in rastjo stroškov gradbenih del na univerzi ocenjujejo, da so trenutno še znotraj začrtane časovnice.