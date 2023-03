Pogajanja vlade s sindikati javnega sektorja prestavljena za teden dni

Ljubljana, 17. marca - Pogajanja vlade z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki so bila napovedana za ponedeljek, so predstavljena, so za STA potrdili v sindikatih. Naslednjič se bo pogajalska skupina predvidoma sestala v ponedeljek, 27. marca, ko naj bi vlada sindikatom predstavila izhodišča za pogajanja.