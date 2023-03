Krizni center za najmlajše otroke poslej tudi v Mariboru

Maribor, 17. marca - V Mariboru so danes odprli krizni center za otroke do šestega leta starosti, s čimer sta v Sloveniji vzpostavljena dva takšna centra. Za takojšnje namestitve bo odprt 24 ur na dan vse dni v letu in ima deset postelj. Prva dva otroka bo sprejel že dan po odprtju, kar je besedah ministra Luke Mesca dokaz, da je njegova vzpostavitev nujno potrebna.