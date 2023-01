Krizni center za najmlajše otroke kmalu tudi v Mariboru

Maribor, 22. januarja - V Sloveniji je trenutno le en krizni center za otroke do šestega leta starosti, kmalu pa bo zaživel še en v okviru Centra za socialno delo (CSD) Maribor. Stavbo so že našli, trenutno jo opremljajo in iščejo strokovnjake za delo v njej. Vselitev prvih otrok je zaenkrat predvidena marca.