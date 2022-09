Društvo Palčica Pomagalčica za izgradnjo centra za gensko in celično terapijo

Ljubljana, 5. septembra - Predstavniki društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki so se skupaj s Špelo Miroševič, mamo dečka Urbana z redko gensko boleznijo, srečali s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Skupaj s Kemijskim inštitutom se zavzemajo za izgradnjo slovenskega centra za gensko in celično terapijo, je danes pojasnila predsednica državnega zbora.