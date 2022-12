Spar Slovenija Anini zvezdici podaril 10.000 evrov za družine v stiski

Ljubljana, 22. decembra - V letošnji decembrski akciji Pomagajmo skupaj so v Spar Slovenija humanitarno organizacijo podprli z donacijo 10.000 evrov. Polovico donacije so podarili v obliki živilskih izdelkov, iz katerih so prostovoljci Anine zvezdice pripravili več kot 200 paketov hrane, polovico pa so namenili družinam kot finančno pomoč, so sporočili iz Spar Slovenija.