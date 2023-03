Spremembe v upravljanju nove agencije za raziskovalno dejavnost sporne za Znanstvene svete javnih raziskovalnih organizacij

Ljubljana, 7. marca - Znanstveni svet javnih raziskovalnih organizacij opozarja na predlagane spremembe zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, o kateri bo danes odločal odbor DZ za izobraževanje. Sporne se jim zdijo spremembe v upravljanju nove agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), sestava upravnega odbora in inovacijskega sveta.