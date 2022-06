DS na julijski seji o vložitvi pokrajinske zakonodaje v parlamentarni postopek

Ljubljana, 7. junija - Interesna skupina lokalnih interesov in komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj DS sta predlog zakona o ustanovitvi pokrajin, ki ga je pripravila strokovna skupina pod vodstvom Boštjana Brezovnika, ocenili kot primernega za vložitev v parlamentarni postopek. O tem bo na julijski seji odločal še DS in ga v primeru potrditve vložil v DZ.