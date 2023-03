Ljubljana, 15. marca - Obeležujemo evropski dan žil, ki so eden največjih organov v človeškem telesu. Na ta dan tudi pri nas v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije še bolj ozaveščajo prebivalstvo o skrbi za zdravje žil in preprečevanju žilnih bolezni. Letos so med drugim izpostavili, da je pomembno z gibanjem in zdravo prehrano za žile skrbeti že od otroštva.