Društvo za zdravje srca in ožilja in Center Logout: Digitalna vzgoja se začne pri starših

Ljubljana, 1. novembra - Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ter Center Logout opozarjata, da smo priča vedno bolj pogosti uporabi naprav z zasloni na vseh področjih življenja, tudi med otroci. Da bodo tovrstne aktivnosti zanje potekale varno in v mejah normale, so v prvi vrsti odgovorni starši z nudenjem učinkovite digitalne vzgoje, so poudarili.