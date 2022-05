V društvu za zdravje srca in ožilja s predlogi za izboljšanje obravnave bolnikov z možgansko kapjo

Ljubljana, 5. maja - V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije so ob mednarodnem dnevu osveščanja o možganski kapi predstavili 14 pobud za izboljšanje obravnave bolnikov z možgansko kapjo. Med drugim predlagajo ustanovitev dodatnih enot za možgansko kap, posodobitev mreže Telekap ter širjenje kapacitet za zdravljenje in rehabilitacijo omenjenih bolnikov.