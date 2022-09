Pred svetovnim dnevom srca opozorili na posledice manjše športne aktivnosti v času epidemije na zdravju otrok

Ljubljana, 27. septembra - V Društvu za zdravje srca in ožilja so pred četrtkovim svetovnim dnevom srca opozorili na zmanjšano športno aktivnost otrok v času epidemije covida-19, ki ima lahko dolgotrajne posledice za njihovo zdravje. Ob tem so opozorili tudi na posledice prevelike uporabe družbenih omrežij, kar pušča posledice na duševnem zdravju otrok.