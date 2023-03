MMC: V odmevnem primeru odvzetih otrok CSD sodišču predlaga dodelitev otrok materi

Ljubljana, 14. marca - V odmevnem primeru odvzema treh otrok materi v mučnem postopku, ki so ga mediji razkrili pred leti, se je zgodil preobrat. Strokovni delavci na CSD so namreč ocenili, da bi moralo sodišče otroke predodeliti materi, poroča portal MMC Radiotelevizije Slovenija. Na sodišču so za STA potrdili, da so prejeli predlog za začasno odredbo.