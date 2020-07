Ob začasnem odvzemu treh otrok materi brez zaznanih nepravilnosti sodišča

Ljubljana, 8. julija - V odmevni družinski zadevi začasnega odvzema treh otrok materi nadzor poslovanja in pritožbeni postopek v ravnanju in odločitvah sodišča nista pokazala nepravilnosti, je na novinarski povedala podpredsednica ljubljanskega okrožnega sodišča Mihela Mohorič. Poudarila je, da je sodišče ravnalo vsebinsko pravilno, časovno korektno in v korist otrok.