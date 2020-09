Odvetnik mame odvzetih otrok poziva pristojne k hitremu delovanju v izključno korist otrok

Ljubljana, 10. septembra - Odvetnik mame v odmevni družinski zadevi začasnega odvzema treh otrok je danes opozoril, da so otroci v tem postopku visoko ogroženi in se njihove pravice kršijo. Okrožno sodišče v Ljubljani namreč še en mesec po sklepu, "s katerim je otrokom podelilo pravico do mame", tega ni izvršilo. Pristojne je pozval, naj delujejo hitro in le v korist otrok.