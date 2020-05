Odvzem otrok skrajni ukrep, ki ne sme biti sprejet zlahka

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 29. maja - Posnetki odvzema treh otrok materi, ki sta jih v minulih dneh objavila TV Slovenija in Kanal A, je sprožil nemalo kritičnih odzivov. Pristojne institucije ob tem poudarjajo, da je odvzem otrok skrajni ukrep, ki mora biti v korist otrok in ne sme biti sprejet zlahka. Izpostavile so tudi pomen vloge staršev pri skrbi za dobrobit otrok.