ZN obsodili nadaljevanje nasilja v Siriji po potresu

Ženeva, 13. marca - Združeni narodi so danes obsodili nadaljevanje nasilja v Siriji, ki jo je v začetku februarja prizadel uničujoč potres, in pozvali k ustavitvi spopadov. Med drugim so kritizirali izraelske zračne napade na ozemlje Sirije in zagotovili, da še naprej preiskujejo kršitve mednarodnega prava v državi, za katere so odgovorne tako vladne sile kot milice.