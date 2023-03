V Turčiji in Siriji mesec dni po potresih razseljenih več kot 850.000 otrok

Ženeva/Ljubljana/Gaziantep/Damask, 6. marca - Na jugu Turčije in v Siriji je mesec dni po silovitih potresih več kot 850.000 otrok razseljenih, njihovi domovi pa so poškodovani ali uničeni, so danes opozorili pri Unicefu Slovenija, kjer nadaljujejo zbiranje pomoči za najranljivejše otroke in družine.