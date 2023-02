V Damask prispeli letali s humanitarno pomočjo EU

Damask, 26. februarja - V sirski prestolnici sta danes pristali letali z nujno pomočjo iz humanitarnih zalog EU, so sporočili iz Evropske komisije. Letali sta prek humanitarnega zračnega mostu v Damask med drugim dostavili zimske šotore, opremo za zavetišča in grelce za ljudi, ki trpijo za posledicami potresov, ki so v začetku meseca prizadeli Turčijo in Sirijo.