Izraelska vojska napadla letališče v Alepu

Alep, 7. marca - Izraelska vojaška letala so danes ponoči napadla letališče v Alepu na severozahodu Sirije in povzročila precejšnjo škodo, je sporočilo sirsko obrambno ministrstvo. Omenjeno letališče sicer služi kot glavna vstopna točka za letala, ki na območje dostavljajo pomoč po uničujočem potresu, ki je februarja stresel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije.