Na ministrstvu v pripravi ukrepi za izboljšanje položaja žensk

Ljubljana, 20. februarja - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je pred mednarodnim dnevom žensk predstavil ukrepe, ki jih pripravljajo za izboljšanje enakopravnosti spolov in položaja žensk. Načrtujejo jih na področjih preprečevanja nasilja nad ženskami, preživninske politike, ločitvenih postopkov in ekonomskega položaja žensk nasploh.