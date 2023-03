Na FDF izgubljena nedolžnost izraelskih otrok

Ljubljana, 13. marca - Na Festivalu dokumentarnega filma (FDF) je v tekmovalnem programu na ogled film izraelskega režiserja Guya Davidija Nedolžnost, ki skozi preplet domačih videov, odlomkov iz dnevnikov in posnetkov vojaške realnosti občinstvu približa svet otrok in mladostnikov, prežet z mislijo na vojsko in vojno, ki ju zavračajo.