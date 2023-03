Na FDF o slovenskem dokumentarnem filmu: Feminiziran, ker je slabše plačan

Ljubljana, 11. marca - Na Festivalu dokumentarnega filma (FDF) je danes v sodelovanju z revijo Dialogi potekala okrogla miza o slovenskem dokumentarnem filmu. Na njej so sodelovale Majda Širca, Maja Weiss in Marija Zidar, ki so spregovorile o nekdanjih in aktualnih razmerah in zakaj je v zadnjem času tolikšen porast režiserk ravno v polju dokumentaristike.