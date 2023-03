Popek: Šteje in pomembno je, da do gledalca pride sporočilo ali emocija

piše Maja Lazar

Ljubljana, 9. marca - V CD se v petek začenja 25. Festival dokumentarnega filma. O programu festivala ter dokumentarnemu filmu v tujini in Sloveniji je za STA spregovoril njegov programski vodja Simon Popek. Med drugim je ocenil, da je slovenski dokumentarni film v spodobni kondiciji. Pri dokumentarcu pa šteje in je pomembno, da do gledalca pride sporočilo ali emocija.