Jubilejni Festival dokumentarnega filma od 10. do 17. marca

Ljubljana, 28. februarja - Festival dokumentarnega filma (FDF) bo letos že 25. po vrsti in bo potekal od 10. do 17. marca. Na ogled bo 21 celovečernih dokumentarnih filmov in sedem kratkih. V tekmovalnem programu je pet dokumentarnih filmov. V ospredju letošnjega festivala, ki ga bo spremljal pester spremljevalni program, bodo okoljevarstvene teme.