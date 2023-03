V samomorilskem napadu v Afganistanu ubit talibanski guverner

Kabul, 9. marca - V današnjem samomorilskem napadu v Afganistanu sta umrli dve osebi, med njimi tudi talibanski guverner province Balh Mohamad Davud Muzamil, znan po svojem boju proti skrajni skupini Islamska država (IS), so sporočili talibanski uradniki. Odgovornost za napad je kasneje prevzela prav IS, poroča francoska tiskovna agencija AFP.