V pakistanskih zračnih napadih na vzhodu Afganistana 46 mrtvih

Kabul/Islamabad, 25. decembra - V pakistanskih zračnih napadih na vzhodu Afganistana je bilo ubitih 46 ljudi, je danes sporočila talibanska vlada v Kabulu in Pakistanu napovedala maščevanje. Pakistanske oblasti so sporočile, da so bila tarča napada skrivališča teroristov, ki pripravljajo napade na Pakistan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.