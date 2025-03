FDF: Hollywoodgate o svetu, ki ga krojijo oboroženi moški

Ljubljana, 19. marca - V sekciji Aktualni, družbeno kritični je v okviru letošnjega Festivala dokumentarnega filma na ogled tudi vojni dokumentarec Hollywoodgate egiptovskega novinarja in filmskega ustvarjalca Ibrahima Naš'ata, ki živi in dela v Berlinu. Film ponuja vpogled v delovanje talibanov iz neposredne bližine in govori o svetu, ki ga krojijo oboroženi moški.