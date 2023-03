V samomorilskem napadu v Afganistanu ubit talibanski guverner

Kabul, 9. marca - V današnjem samomorilskem napadu v Afganistanu sta umrli dve osebi, med njimi tudi talibanski guverner province Balkh Mohamad Dawood Muzamil, znan po svojem boju proti skrajni skupini Islamska država (IS), so sporočili talibanski uradniki. Muzamil je eden od najvišjih uradnikov, ki so bili ubiti, odkar so se talibani leta 2021 vrnili na oblast.