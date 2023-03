V Varnostnem svetu ZN pozivi k večji zastopanosti žensk v mirovnih procesih

New York, 8. marca - Varnostni svet ZN je imel v torek posebno zasedanje na temo žensk pred 25. obletnico resolucije 1325, ki poudarja zaščito žensk v času vojn in oboroženih spopadov. Več kot 90 govornikov, med njimi tudi minister za delo Luka Mesec, je pozivalo k večji zastopanosti žensk v mirovnih procesih in odpravi nasilja nad njimi.