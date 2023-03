Ministrstvo: Večina ljudi zadovoljna z delovanjem klicnega centra za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema

Ljubljana, 7. marca - V sredo bo minil teden dni od vzpostavitve klicnega centra za podporo uporabnikom zdravstvenega sistema. Večina ljudi, ki so se obrnili na klicni center, je glede na odzive zadovoljnih, so ob tem sporočili z ministrstva za zdravje. Ob tem so dodali, da bodo ZZZS pozvali, naj ažurno sledi in prilagaja informacije o razpoložljivosti zdravnikov.