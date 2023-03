ZZZS obžaluje prenagljen in pavšalen odziv ministrstva glede ažurnosti podatkov o razpoložljivih zdravnikih

Ljubljana, 3. marca - Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) "obžalujejo prenagljen in pavšalen odziv ministrstva za zdravje", v katerem je to danes med drugim navedlo, da so med delovanjem klicnega centra za podporo uporabnikom zdravstvenega sistema ugotovili, da seznami ZZZS o razpoložljivih zdravnikih niso ažurirani.