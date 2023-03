V prvem dnevu delovanja klicnega centra za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema operaterji odgovorili na 329 klicev

Ljubljana, 1. marca - Ob 12. uri je delo začel nacionalni klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. V prvem dnevu delovanja se je na številko 080 18 01 obrnilo 446 klicateljev. Ker so nekateri zaradi čakanja ob začetnem navalu na klicni center klic prekinili, so operaterji skupaj odgovorili na 329 klicev, so STA sporočili z ministrstva za zdravje.