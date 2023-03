Ministrstvo: Med delovanjem klicnega centra ugotovljeno, da seznami ZZZS o razpoložljivih zdravnikih niso ažurirani

Ljubljana, 3. marca - Prva dva dni so operaterji klicnega centra za podporo uporabnikom zdravstvenega sistema sprejeli 890 klicev, preko 70 odstotkov ljudi je iskalo pomoč pri izbiri osebnega zdravnika. Pri tem se je izkazalo, da podatki ZZZS o razpoložljivosti zdravnikov niso ažurirani, zato prihaja tudi do napačnih usmeritev, so sporočili z ministrstva za zdravje.