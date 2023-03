Kemisu dovoljenje za rekonstrukcijo glavnega objekta, občina proti

Ljubljana/Vrhnika, 6. marca - Ministrstvo za naravne vire in prostor je družbi Kemis, ki na Vrhniki skladišči in predeluje nevarne odpadke in kjer je leta 2017 prišlo do hude okoljske nesreče, v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje med drugim za rekonstrukcijo glavnega objekta. Občina Vrhnika je zgrožena in napoveduje izpodbijanje dovoljenja.