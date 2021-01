Vrhniška občina z novimi očitki Kemisu o nepravilnostih

Vrhnika, 14. januarja - Vrhniška občina je danes opozorila na po njihovem prepričanju nove primere nezakonitega delovanja družbe Kemis in podjetje pozvala, naj s temi dejavnostmi preneha in spoštuje odločitve pristojnih organov in sodišč. V Kemisu so v odzivu zapisali, da poslujejo varno in spoštujejo odločbe uradnih ustanov.